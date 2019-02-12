Made in Belarus: книжные новинки, которые станут хитами в 2019

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Интерес ко всему своему, белорусскому, в последние годы растет. Совсем скоро настанет тот момент, когда без знания современных отечественных писателей, художников и музыкантов будет сложно обойтись.
Поэтому не теряйте времени: открывайте для себя мир молодой белорусской литературы. А мы вам в этом поможем! Тем более, что уже в этом году мы издали три совершенно разные книги - на любой вкус и цвет, как говорится.
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Для тех, кто любит почитать на мове, рекомендуем Анну Северинец. Если не знакомы с ее первой книгой "Дзень Святога Патрыка", то начните с нее - как раз раскачаетесь к роману "Гасцініца "Бельгія"(это не обязательно). Это книги, после которых невозможно не полюбить белорусских классиков.
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Гасцініца «Бельгія»
Каханне, Горад і Час — галоўныя героі гістарычнага рамана «Гасцініца «Бельгія», прысвечанага адной з самых прыгожых, амбітных, яскравых і трагічных старонак з жыцця беларускай літаратуры.
“Мне важна адзначыць, што ў рамане “Гасцініца “Бельгія” амаль няма мастацкага вымыслу. У кожным разе, ён тут — мінімальны. Я імкнулася аднавіць прастору і час такімі, якімі яны сапраўды маглі быць з 1925 па 1932 год..." Ганна Севярынец.
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Для любителей женских романов хорошая новость: у Оксаны Хващевской вышел новый роман "Там, за зорями". Если вы не в курсе, то ее первый роман "Не любовь" - самая зачитанная книга (из современных романов) в любой библиотеке. Настоящая любовь в белорусских реалиях.
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«Там, за зорями»
«Там, за зорями» — это возвращение домой. Это жизнь маленькой умирающей деревеньки, с ее проблемами, страхами, надеждами, мечтами. Это история одного двора, семьи. Это некий социальный срез обыденности, которой живет большинство людей вокруг, и вместе с тем это история мечтаний и стремлений главной героини этого романа, юной девушки, Златы Полянской.
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Если вы даже не представляете, что почитать (от слова "совсем"), то советуем попробовать кое-что необычное. Вариант подходит для тех, кому хоть немного интересна история, ведь в основу цикла романов "Знамена Железных Рыцарей" легли достоверные исторические факты времен Второй мировой войны. Книга не документальная, а художественная. Имя Дэн Браун вам о чем-нибудь говорит? Так вот, наш Михаил Лучицкий (писатель и тренер по таиландскому боксу - два в одном) имеет такие же замашки! В 2019 году вышла вторая книга цикла - "Десять тысяч полетов стрелы", которая перенесет вас в Африку 1938 года!
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«Десять тысяч полетов стрелы»
1938 год. Крупнейшие мировые державы спешно наращивают военную мощь. Помешанный на оккультизме Генрих Гиммлер, отправляет в Африку экспедицию института «Ананэрбэ», для отлова легендарного Духа войны. Через шесть лет, в 1944 году, лидеры нацистского Рейха принимают решение использовать результаты экспедиции в борьбе с белорусскими партизанами.
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