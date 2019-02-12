Made in Belarus: книжные новинки, которые станут хитами в 2019

Интерес ко всему своему, белорусскому, в последние годы растет. Совсем скоро настанет тот момент, когда без знания современных отечественных писателей, художников и музыкантов будет сложно обойтись.

Поэтому не теряйте времени: открывайте для себя мир молодой белорусской литературы. А мы вам в этом поможем! Тем более, что уже в этом году мы издали три совершенно разные книги - на любой вкус и цвет, как говорится.