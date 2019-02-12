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20. 02. 2019

Макей: Беларусь продолжила нормализацию отношений на «евро-атлантическом векторе».

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

В 2018 году Беларусь выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой, сбалансированной многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, диверсификацию внешней торговли, укрепление безопасности, а также продолжила тенденцию нормализации отношений на «евро-атлантическом векторе».

Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил на расширенном заседании коллегии МИД, сообщает TUT.by.

В целом, по его словам, 2018 год был для МИД напряженным, но и результативным. Экспорт товаров вырос по сравнению с 2017 годом на 15,3% до 33,7 млрд долларов. Прирост экспорта обеспечили 42 посольства и консульства, «допустили падение» — 15. Самое большое отрицательное сальдо внешнеторгового баланса у Беларуси с Россией, Китаем и Турцией.

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