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20. 02. 2019

Из Беларуси в Румынию привезли 750 тыс. пачек контрабандных сигарет

Из Беларуси через Украину в ЕС контрабандой под видом моющего порошка предприятия "Бархим" проехала большая партия сигарет — 750 тыс. пачек марок "Marble" и "Ashima". Груз прошел две границы и четыре проверки таможенников и выявился только после аварии фуры в Румынии.

Расследует дело Служба безопасности Украины, запросившая у Беларуси копии документов на груз "Бархима", сообщает Радио "Свобода".

Табачные изделия "Marble" и "Ashima" сперва выпускались в Китае. Сейчас их выпускают в Молдове и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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