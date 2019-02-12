Из Беларуси в Румынию привезли 750 тыс. пачек контрабандных сигарет

Из Беларуси через Украину в ЕС контрабандой под видом моющего порошка предприятия "Бархим" проехала большая партия сигарет — 750 тыс. пачек марок "Marble" и "Ashima". Груз прошел две границы и четыре проверки таможенников и выявился только после аварии фуры в Румынии.

Расследует дело Служба безопасности Украины, запросившая у Беларуси копии документов на груз "Бархима", сообщает Радио "Свобода". Табачные изделия "Marble" и "Ashima" сперва выпускались в Китае. Сейчас их выпускают в Молдове и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby