В Ивьевском районе пьяная заведующая угнала служебное авто

19 февраля в Ивьевском районе заведующая молочно-товарной фермы 1980 года рождения пришла в нетрезвом виде на работу, за что была уволена. Недовольная таким решением она угнала с территории предприятия служебную «Ниву».

Виляя из стороны в сторону, теперь уже бывшая заведующая выехала на трассу, но спустя пару километров съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. Женщина травм не получила, а машина оказалась повреждена довольно сильно. В отношении заведующей возбуждено уголовное дело за угон. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby