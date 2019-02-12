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20. 02. 2019

В Ивьевском районе пьяная заведующая угнала служебное авто

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

19 февраля в Ивьевском районе заведующая молочно-товарной фермы 1980 года рождения пришла в нетрезвом виде на работу, за что была уволена. Недовольная таким решением она угнала с территории предприятия служебную «Ниву».

Виляя из стороны в сторону, теперь уже бывшая заведующая выехала на трассу, но спустя пару километров съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. Женщина травм не получила, а машина оказалась повреждена довольно сильно.

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело за угон.

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