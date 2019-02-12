«Беларусбанк» заявил о мошенничестве в соцсетях

«Беларусбанк» проинформировал своих клиентов о выявленных фактах мошенничества в социальных сетях. В частности, клиентам банка в Instagram были направлены рекламные сообщения с логотипом и изображением здания банка о розыгрыше денег. После прохождения викторины отображался выигрыш, за перечисление которого взималась комиссия.

Также появился и поддельный аккаунт belarus_bank_official с объявлением о полагающемся сертификате на 50 рублей первым 1000 подписчикам. «Беларусбанк» просит граждан быть внимательными, не переходить по незнакомым ссылкам, а тех, кто столкнулся с подобной рассылкой, заблокировать или пожаловаться на ложный аккаунт. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby