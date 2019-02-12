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20. 02. 2019

В Гродно и Бресте побиты температурные рекорды

Сразу несколько температурных рекордов было обновлено в Беларуси 19 февраля. Так, в Гродно термометры показывали 8,9 градуса тепла, что на 1,8 градуса больше рекорда 1998 года. В Бресте столбик термометра поднялся до 12,5 градуса, тогда как предыдущий рекорд, установленный в 1950 году, составлял 9,6 градуса.

Всего за минувшие сутки температура воздуха по Беларуси была на 2−8 градусов выше климатической нормы.

А на юго-западе страны уже не осталось снежного покрова.

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