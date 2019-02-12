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20. 02. 2019

С 2021 года в Беларуси могут запустить ипотеку

Источник фото: tut.by

Министерство экономики Беларуси разработало проект указа о внедрении в стране ипотеки, которая может заработать уже с 2021 года. Об этом 20 февраля сообщил глава ведомства Дмитрий Крутой перед заседанием Совета министров. «Это пока еще сырой документ», - подчеркнул он.

Однако, по его словам, еще предстоит широкая дискуссия, в рамках которой будет необходимо балансировать с госорганами, чтобы максимально обезопасить граждан при внедрении ипотеки, передает БелТА.

Министр подчеркнул, что если будут обеспечены приемлемые макроэкономические параметры в 2019-2020 годах, ипотеку можно будет запускать с 2021 года.

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