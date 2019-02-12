В Молодечно в хищениях подозревают директора, его зама и главбуха предприятия

В Молодечно пресечены преступные схема деятельности трех должностных лиц предприятия, занимающегося реализацией ветеринарных препаратов. Их подозревают в хищении денег путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Так, 54-летняя главный бухгалтер предприятия по оформленной доверенности получала расходные материалы и автозапчасти за счет организации. Но использовались они для личного автомобиля женщины, а не для техники предприятия. «Серые» схемы она тщательно скрывала. В бухучете расходы не отражались, а товарные накладные хранились в тайном месте. Махинации совершались 21 месяц с конца ноября 2016 года. Всего женщина приобрела шины, автозапчасти, фильтра и масла для личной машины на более чем 1600 рублей. В ее действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.210 УК. Главбух возместила ущерб.

Также в с февраля по декабрь 2018 года женщина за казенный счет заправила личный автомобиль и машину сына на 537 рублей.

Махинациями хищения топлива «промышлял» и замдиректора предприятия. Но только с октября по декабрь 2018 года. Общая стоимость похищенного составила 449 рублей. Мужчина возглавлял предприятие с 1990-х годов, но в 2018 году уволился и тут же был назначен на должность замдиректора. В милиции пологают, что должность была специально создана для него.

Новый же директор, заступив на должность в августе 2018 года, систематически допускал прогулы, решая частные вопросы. Но в табелях учета рабочего времени фиксировался восьмичасовой день, что позволяло получать зарплату и надбавку за сложность и напряженность. Таким образом, руководитель незаконно получил более 2 тыс. рублей. Его действия подпадают под ст.210 и ст. 427 УК.