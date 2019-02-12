В ЕС повысили консульский сбор за визу до 80 евро

Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса, включая увеличение визового сбора до 80 евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в среду, 20 февраля.

"ЕС обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.

Также появится возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме. А люди, которые часто посещают страны ЕС, смогут рассчитывать на многократные визы.

Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. При этом появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.

Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.

Напомним, с 2021 года в Евросоюзе заработает новая Европейская система авторизации и информации о путешествиях для поездок в Шенгенскую зону. По новым правилам, граждане стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим, должны будут получить разрешение перед поездкой в ​​Евросоюз. Нужно будет за 96 часов до путешествия зарегистрироваться, внести свои данные и оплатить сбор в размере семи евро. От оплаты освобождаются люди младше 18 и старше 70 лет.

Источник: korrespondent.net