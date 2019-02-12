Топ-10 стран, туристы которых едут больше всего в Украину

Украину стали чаще посещать туристы из Западной Европы, США и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по итогам 2018 года.

"Произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину. Госпогранслужба зафиксировала рост количества туристов из непограничных стран, в частности Европы: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3 %, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4 %, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. Пограничное движение, наоборот, сократилось", - отмечается в сообщении.

В ведомстве убеждены, что такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения.

Соответственно поступления туристического сбора также выросли - на 29,2% и составили 90,7 млн грн.

"Совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей по туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 млрд грн. Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно: повышение фискальной дисциплины на местах", - говорится в сообщении.

Украина в рейтинге стран со средней опасностью для туристов - Forbes

Накануне в России заявили о росте на треть турпотока из Украины. В России за год побывали 9,1 млн украинских граждан. Преимущественно они совершали частные визиты, утверждают в ФСБ.

Напомним, Киев в 2018 году посетили почти два миллиона иностранцев. Туристов из Европы в прошлом году было почти на 5% больше, чем из стран СНГ.

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Источник: korrespondent.net