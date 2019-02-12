В Орше подрались родители детей-хоккеистов

В Орше во время международного турнира среди детей 2008 года рождения и младше в ходе поединка между местной «Оршей» и гродненским «Неманом» на трибунах произошла массовая драка между родителями детей. Ее видео было опубликовано в Instagram.

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Как рассказала заместитель заведующего по коммерческим вопросам ледовой арены в Орше Татьяна Прокофьева, ситуация разрешилась за несколько секунд и разнимать никого не пришлось, сообщает by.tribuna.com.

В свою очередь директор СДЮШОР «Немана» Александр Крыскин отметил, что такие инциденты для детского хоккея не редкость. По его словам, недавно в Гродно в похожей ситуации даже пришлось вызывать милицию.