Лучший студенческий отряд трудится на строительстве Белорусской АЭС, лучший наниматель – агрофилиал белорусской энергосистемы

Представители Министерства энергетики приняли участие в торжественной церемонии чествования победителей республиканского конкурса «Трудовой семестр - 2018» на лучший студенческий отряд и лучшуюорганизацию, принимающую студенческие отряды, котораясостоялась 15 февраля 2019 г. в Национальной библиотеке во время Всебелорусского слета студенческих отрядов «Молодость. Труд. Романтика».

Переходящее знамя лучшего студенческого отряда по итогам 2018 года вручено стройотряду «Эврика» Полоцкого государственного университета, работавшему на Белорусской атомной станции - Всебелорусской молодежной стройке. Отряд пять лет трудится на строительстве АЭС и уже неоднократно становился победителем конкурса.

Как рассказал журналистам на открытии третьего трудового семестра «БелАЭС-2018» генеральный директор станции Михаил Филимонов, отзывы о студотрядовцах только положительные.Молодые люди выполняют общестроительные, отделочные, электромонтажные, плотницкие, малярные, работы по благоустройству, проводят геодезические съемки. Заработная плата в студенческих отрядах сдельно-премиальная, зависит от видов и объема выполняемых работ. Опытным бойцам, которые на стройке не в первый раз, доверяют более сложный участок работы.Студенческие отряды работают на БелАЭСуже пятый год, и станция готова и впредь принимать молодежь. «Многие из тех, кто приезжал к нам в студенчестве, распределяются на БелАЭС молодыми специалистами», - подчеркнул генеральный директор.

Переходящее знамя лучшей принимающей организации по итогам 2018 года вручено сельскохозяйственному филиалу «Тепличный» РУП «Витебскэнерго». На протяжении семи лет предприятие ежегодно принимает бойцов студенческих отрядов, предоставляя молодежи достойные условия труда и хорошую заработную плату. В 2018 году филиал «Тепличный» принял17 студенческих отрядов общей численностью 388 человек. Ребята занимались сельскохозяйственными работами. За поддержку студенческого движения и плодотворное сотрудничество с БРСМ директор филиала Фоминов Павел Николаевич награжден «Ганаровым знакам беларускiхстудэнцкiхатрадаў». Как признался Павел Николаевич, он тоже был причастен к стройотрядовскому движению и готовподдерживатьего и в дальнейшем.

Всебелорусский слет студенческих отрядов «Молодость. Труд. Романтика» собрал в Минске более 400 бойцов, командиров, комиссаров и ветеранов студотрядовского движения из всех регионов страны. Участники мероприятия посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятному знаку в честь освободителей Беларуси в Минске, ознакомились с историей движения студенческих отрядов на интерактивных площадках в Национальной библиотеке.