Лига чемпионов: "Атлетико" и "Манчестер Сити" победили в матчах 1/8 финала

Испанский "Атлетико" 20 февраля переиграл итальянский "Ювентус" в домашнем матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов: на 78-й минуте счет открыл Хосе Мария Хименес, а еще через пять минут Диего Годин установил окончательный результат - 2:0.

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А немецкий "Шальке" в домашнем матче с английским "Манчестер Сити" пропустил гол на 18-й минуте после удара Серхио Агуэро. На 38-й и 45-й минутах, хозяева благодаря двум точным ударам с пенальти Набиля Бенталеба вышли вперед, но в последние пять минут игры во втором тайме английский клуб смог вырвать волевую победу благодаря голам Лероя Сане и Рахима Стерлинга - 3:2 в пользу гостей.

Ответные встречи за выход в четвертьфинал пройдут 5-6 и 12-13 марта.