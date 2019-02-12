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21. 02. 2019

Более 80% экспортных товаров, следующих железнодорожным транспортом через Лиду, оформляют до 5 минут

Источник фото: ГТК

С начала года через самый напряженный железнодорожный пункт пропуска Гродненской региональной таможни «Лида» проследовало уже более 50 тыс. вагонов, цистерн, локомотивов и пр. В прошлом году за 12 месяцев эта цифра составила 440 тыс., наибольший рост отмечен по выезду груженых вагонов – 9%. В тоннах же такого товара перемещено через данный участок границы 13,5 млн.

Таможней успешно реализуются мероприятия по сокращению времени совершения таможенных операций, в том числе связанных с выпуском товаров. Показатели РПТО «Лида» не только соответствуют критериям, установленным стратегией развития таможенных органов, но и превышают их.

Так, 84% экспорта, следующего через данный участок,оформляется до 5 минут, 90% импорта  - до 10 минут, в отношении 94% товаров, следующих транзитом, время выпуска не превышает 2 часа.

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