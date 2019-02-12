Минское "Динамо" проиграло в гостях "Витязю" в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" 20 февраля потерпели поражение от российского "Витязя" в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги в подмосковном Подольске - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Шайбы забросили: 1:0 - Макеев (2.26), 2:0 - Ржепик (3.51), 2:1 - Пулккинен (12.18), 3:1 - Столяров (23.18, в большинстве), 3:2 - Лисовец (42.13, в большинстве), 3:3 - Пулккинен (43.48), 4:3 - Аалтонен (45.37, в большинстве).

После 61 встречи у динамовцев в активе 40 очков и 11-я позиция в турнирной таблице Западной конференции. Последний поединок 11-го чемпионата КХЛ они проведут 22 февраля в Хельсинки против финского "Йокерита".