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21. 02. 2019

Россельхознадзор разрешил поставки сыров «Савушкина продукта»

Россельхознадзор под гарантии белорусской стороны отменил с 21 февраля ранее введенные ограничения на поставки в Россию сыров с белорусского производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в Каменце.

Как сообщили в российском ведомстве, продукция должная быть выработана с 21 февраля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.  

Также департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Беларуси по согласованию с Россельхознадзором с 16 февраля снял временные ограничения на поставки продукции Жлобинского мясокомбината в Россию. Продукцию предприятия будут проверять в режиме усиленного лабораторного контроля.   

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Беларусь
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