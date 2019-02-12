Россельхознадзор разрешил поставки сыров «Савушкина продукта»

Россельхознадзор под гарантии белорусской стороны отменил с 21 февраля ранее введенные ограничения на поставки в Россию сыров с белорусского производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в Каменце.

Как сообщили в российском ведомстве, продукция должная быть выработана с 21 февраля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Также департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Беларуси по согласованию с Россельхознадзором с 16 февраля снял временные ограничения на поставки продукции Жлобинского мясокомбината в Россию. Продукцию предприятия будут проверять в режиме усиленного лабораторного контроля.