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21. 02. 2019

В Беларуси на 1 копейку подорожал бензин

Концерн «Белнефтехим» принял решение об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,55, АИ-98-К5-Евро – 1,76, ДТ – 1,55. Как сообщили в концерне, это необходимо для поддержания эффективной работы белорусских НПЗ.

Связано такое решение с тем, что цена нефти приблизилась к 66 долларам за баррель.

В результате ее стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого было возможно поддержание текущего уровня розничных цен на топливо.

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