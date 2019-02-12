В Беларуси на 1 копейку подорожал бензин

Концерн «Белнефтехим» принял решение об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,55, АИ-98-К5-Евро – 1,76, ДТ – 1,55. Как сообщили в концерне, это необходимо для поддержания эффективной работы белорусских НПЗ.

Связано такое решение с тем, что цена нефти приблизилась к 66 долларам за баррель.

В результате ее стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого было возможно поддержание текущего уровня розничных цен на топливо.