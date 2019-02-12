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21. 02. 2019

После нападения школьника в Столбцах в Лунинце ввели пропускной режим для родителей

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В школах Лунинецкого района Брестской области после нападения учащегося на учеников и учительницу в школе Столбцов ввели пропускной режим для родителей учеников. Теперь они должны будут предъявить на входе в учреждение паспорт.

Также им придется записаться в журнале учета посетителей, сообщает «Медиа-Полесье».

По данным издание, подобное решение принято не только во всех в школах Лунинецкого района, но и по всей области.

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