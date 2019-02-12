После нападения школьника в Столбцах в Лунинце ввели пропускной режим для родителей

В школах Лунинецкого района Брестской области после нападения учащегося на учеников и учительницу в школе Столбцов ввели пропускной режим для родителей учеников. Теперь они должны будут предъявить на входе в учреждение паспорт.

Также им придется записаться в журнале учета посетителей, сообщает «Медиа-Полесье». По данным издание, подобное решение принято не только во всех в школах Лунинецкого района, но и по всей области. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby