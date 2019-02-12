Минздрав опроверг заявления МВД об информировании о половой жизни школьниц

Информацию о половой жизни несовершеннолетних медики не должны передавать никому, даже родителям, кроме случаев, предусмотренных законодательством, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка или других людей. Об этом заявила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям минздрава Беларуси Людмила Легкая.

По ее словам, медосмотры, в том числе у гинеколога, являются абсолютно добровольными, и дети сами могут давать или не давать согласие на их проведение с 14 лет, передает БелТА.

Людмила Легкая уточнила конкретные ситуации, дающие повод для вмешательства правоохранителей: если девочка моложе 16 лет беременна, если при осмотре установлено наличие травм и повреждений, которые свидетельствуют об изнасиловании или вмешательстве для искусственного прерывания беременности, а также тогда, когда ребенок сам рассказывает о таких фактах.

По ее словам, также привлекается подготовленный психолог, к которому девочку направляет акушер-гинеколог. При наличии сведений, которые могут указывать на противоправные действия, информацию индивидуально передают в территориальные органы внутренних дел.

Между тем 15 февраля на коллегии главного управления образования Миноблисполкома начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич рассказал, что после плановых медосмотров медики будут информировать УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет, сообщает TUT.by.

По его словам, это делается для того, чтобы выявлять преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. «Если речь идет о девочке 14−15 лет, то совершено преступление, и врачебная тайна здесь не работает», - сказал он.

Евгений Дубаневич отметил, что медосмотры девочек до 16 лет будут проводиться ежегодно, и если обнаружится, что малолетняя имела половую связь, гинеколог обязан сообщить об этом напрямую начальнику местного УВД, потому девочку направят к медицинскому психологу, который подготовит ее к общению со следователями.