В Гродно парень ограбил и изнасиловал женщину

В Гродно молодой человек 1995 года рождения в ночь с 19 на 20 февраля прямо в центре города ограбил и изнасиловал женщину, которая на несколько десятков лет старше его. Потерпевшая через сквер шла домой с работы, когда к ней подбежал нетрезвый парень, вырвал сумочку и убежал. Женщина побежала за злоумышленником, но тот повалил ее на землю и изнасиловал.

Как только подозреваемый скрылся, женщина сообщила о случившемся в милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Молодого человека задержали через десять минут напротив городского парка. В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела за грабеж и изнасилование. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby