Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 12:19
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
21. 02. 2019

В Гродно парень ограбил и изнасиловал женщину

Источник фото: Следственный комитет

В Гродно молодой человек 1995 года рождения в ночь с 19 на 20 февраля прямо в центре города ограбил и изнасиловал женщину, которая на несколько десятков лет старше его. Потерпевшая через сквер шла домой с работы, когда к ней подбежал нетрезвый парень, вырвал сумочку и убежал. Женщина побежала за злоумышленником, но тот повалил ее на землю и изнасиловал.

Как только подозреваемый скрылся, женщина сообщила о случившемся в милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Молодого человека задержали через десять минут напротив городского парка. В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела за грабеж и изнасилование.

Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.