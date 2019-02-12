Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов

Альфа-Банк начал выдавать карточки без конверта с ПИН-кодом – вместо этого его предложат установить самостоятельно со смартфона или компьютера.

«При текущем уровне развития технологий пользоваться конвертами нет смысла. Теперь пользователь сможет сам установить ПИН к своей карте прямо со смартфона или компьютера», – прокомментировали в Альфа-Банке.

Цифровой ПИН начнет действовать с 28 февраля. Его можно установить в приложении InSync или интернет-банке «Альфа-Клик» одновременно с активацией карты. Причем можно будет выбрать любую комбинацию цифр, хотя в банке не рекомендуют использовать простые варианты (одинаковые цифры, 1234 или год рождения).

Владельцы карточек, выпущенных с 1 февраля, также смогут дистанционно поменять ПИН, причем бесплатно и неограниченное число раз. Помнить для этого старую комбинацию цифр не потребуется. По картам, выпущенным до февраля, такой возможности не будет.

Использование цифрового ПИН считается более безопасным, так как выбранный код никто не видит и не знает, кроме владельца счета. Кроме того, так удобнее – можно выбрать комбинацию, которую будет легко запомнить. Если забыть ПИН, то достаточно установить новый, а не перевыпускать карту.