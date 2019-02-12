Лукашенко о МВД: кто-то что-то скажет, и пошел шум

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля поручил Генеральному прокурору Александру Конюку подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, на котором будут подведены итоги работы в 2018 году. По его словам, стоит сосредоточиться не на докладах «о наших великих достижениях», а тех вопросах, над которыми предстоит работать.

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Президент отметил, что доклад должен быть не как в милиции, где «кто-то что-то скажет, и пошел шум». «Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас», - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.

Непосредственно Генпрокурора Александр Лукашенко попросил доложить о вопросах, которые касаются президента и требуют согласования.