Лукашенко: поручил не сажать невиновных

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей.

«Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй - он все равно попадет», - сказал президент, сообщили в Администраци главы государства.

По его словам, раньше милиция работала по принципу - лишь бы раскрыть преступление. «Да пусть оно будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного», - заявил Александр Лукашенко, поручив «умножать на два» наказание виновным чиновникам.