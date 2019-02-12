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21. 02. 2019

Лукашенко: поручил не сажать невиновных

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей.

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«Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй - он все равно попадет», - сказал президент, сообщили в Администраци главы государства. 

По его словам, раньше милиция работала по принципу - лишь бы раскрыть преступление. «Да пусть оно будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного», - заявил Александр Лукашенко, поручив «умножать на два» наказание виновным чиновникам.

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