В Минске пройдет особенный показ мод «Цветные сны»

2 марта 2019 года в 19:00 в Национальной школе красоты пройдет особенный модный показ «Цветные сны» с участием около 120 ребят издетских домов Беларуси (Бобруйск, Бегомль, Чеховщина, Молодечно, Вилейка, Ивенец).

Наряды для показа предоставят белорусские дизайнеры и бренды детской модной одежды Анастасия Фалькович, Лидия Баринова, Юлия Кутепова, Надежда Лунева, Марина Бонифатьева, AVA-мода, LSTR Adzieńnie, швейное предприятие Калинка, а компания ФлагБай сошьет для воспитанников коллекцию спортивной формы. Примечательно, что одежда будет подарена детям, которые ее продемонстрируют.

Показ мод состоится под живое выступление артистов. Творчеством порадуют Litesound (группа), Stress (шоу барабанщиков), FERGIO (гитарист), Юлия Годунова (певица), PROвокация (группа), Виктория Алешко (певица), Андрей Усанов (певец), Pawa (группа), Егор Канн (певец), Markis (группа), Alen Hit (певец), Las Vegas (группа), Маме нравится (шоу казачьей песни и танца), Кирилл Гуд (певец), FashionProjectMOD (танцевальный коллектив). Ведущие – Ольга Сацюк и SHIR.

Поддержат детей на сцене модели Национальной школы красоты, а также финалистки «Мисс Беларусь-2018», в том числе «Мисс Мира Европа-2018» Мария Василевич.

Планируется, что мероприятие посетят около 300 гостей. Это представители дипломатического корпуса, социально ориентированного бизнеса, брендов-партнеров, медийные личности, блогеры и неравнодушные к проблемам сирот люди. Вход по пригласительным.

На модном показе каждый желающий сможет приобрести уникальный сувенир, изготовленный детьми с особенностями развития. Все вырученные средства будут направлены на помощь школам-интернатам.

«Цветные сны» – благотворительный проект, направленный на позитивное творческое развитие и духовно-нравственное воспитание детей из детских домов, привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот с особенностями развития, их инклюзии в культурную жизнь современной Беларуси и необходимости создания одежды с учетом физическойиндивидуальности ребенка. Участие в проекте является добровольной инициативой каждого и не имеет коммерческой основы.

Организаторами являются Государственное учреждение образования «Центр «Национальная школа красоты», Благотворительный Фонд им. Преподобной Евфросинии Полоцкой и волонтерский клуб «Слон».