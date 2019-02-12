СК смог восстановить информацию с компьютера и телефона столбцовского убийцы

Картина по делу о двойном убийстве в школе в Столбцах практически ясна для следствия. Об этом заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. По его словам, сейчас главная задача – выяснить причины трагедии.

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Иван Носкевич отметил, что после трех дней молчания подозреваемый начал давать показания, который, тем не менее, не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия, передает БелТА.

Глава СК рассказал, что у следствия есть и иная информация, которая может пролить свет на мотивировку действий задержанного. По его словам, удалось восстановить удаленную информацию с компьютера и телефона, которая «в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий».