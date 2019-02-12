Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 08:15
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

В Беларуси ожидается временное похолодание, усиление северного ветра

22 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..-8°С. Атмосферное давление в Минске будет расти.

По данным Белгидромета, 23 февраля погодные условия в основном будет определять холодный скандинавский антициклон с центром над Польшей. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, при прояснениях до -15°С; максимальная - днем от -6°С по востоку до +2°С по западу республики.

24 февраля скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-востоку при прояснениях до -9°С, днем -2..+5°С.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.