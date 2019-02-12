В Беларуси ожидается временное похолодание, усиление северного ветра

22 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..-8°С. Атмосферное давление в Минске будет расти.

По данным Белгидромета, 23 февраля погодные условия в основном будет определять холодный скандинавский антициклон с центром над Польшей. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, при прояснениях до -15°С; максимальная - днем от -6°С по востоку до +2°С по западу республики.

24 февраля скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-востоку при прояснениях до -9°С, днем -2..+5°С.