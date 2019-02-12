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22. 02. 2019

Футболисты БАТЭ не вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Источник фото: УЕФА

Футболисты борисовского клуба БАТЭ уступили по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА лондонскому "Арсеналу" и завершили еврокубковый сезон. 21 февраля в столице Великобритании они проиграли со счетом 0:3, тогда как неделей ранее праздновали победу со счетом 1:0.

Голы забили: 1:0 - Волков (4, в свои ворота), 2:0 - Мустафи (39), 3:0 - Папастатопулос (60).

Жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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