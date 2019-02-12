Причины смерти найденного в Серебрянке ребенка неизвестны

Следователи выясняют причину смерти ребенка, тело которого было найдено под балконом дома по проспекту Рокоссовского в минском микрорайоне Серебрянка в начале февраля. Об этом председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он назвал саму ситуацию запутанной, поскольку повреждений на теле младенца, связанных с падением с высоты, нет. Ребенок погиб в силу других причин, заявил глава СК.

Каких именно – еще предстоит разобраться. Пока задержаны пять человек, которые находились в квартире накануне трагедии.