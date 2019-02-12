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22. 02. 2019

В Брестском районе МАЗ с нарушением перевозил бревна

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Брестском районе на автодороге Р-16 Тюхиничи — Высокое — граница Польши, сотрудники ГАИ остановили автомобиль МАЗ, который перевозил бревна с нарушением правил, предъявляемых к перевозке грузов.

В отношении водителя составлены административные материалы, сообщили в ГАИ Брестской области.

Как сообщал Телеграф, в городском поселке Ружаны Пружанского района 17 февраля в ДТП погибли шестимесячный ребенок и его 44-летняя бабушка. 25-летняя мать мать ребенка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля МАЗ, перевозящий в прицепе бревна, при объезде шедших навстречу по краю проезжей части пешеходов допустил опрокидывание прицепа. В результате бревна упали на женщин и коляску с ребенком.

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