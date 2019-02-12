В Светлогорске за день на улице скончались двое мужчин

В Светлогорске (Гомельская область) 21 февраля на улице неожиданно скончались двое мужчин. Так, 21 февраля на улице 50 лет Октября около 12:00 ехавший на велосипеде 69-летний мужчина ехал резко свернул в сторону, ударился о дерево и упал. Свидетели немедленно вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть пенсионера.

Умерший имел проблемы с сердечной деятельностью и наблюдался у врачей, сообщает «Ранак». А около 18:00 пожилой мужчина внезапно упал и скончался на месте в Молодежном микрорайоне. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby