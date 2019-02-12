В Национальном аэропорту Минск может появиться робот-бариста - видео

Роботы-бариста белорусской компании Rozum Robotics могут появиться в Национальном аэропорту Минск, торговых центрах столицы, а также в сети кофеен в Украине. Робот, прозванный R/CAFE, будет готовить эспрессо, капучино, американо, латте и флэт уайт. Оплатить напиток можно будет картой или через купюроприемник.

Компания планирует поставить не менее 100 R/CAFE украинской сети кофеен. Еще один будет работать в Минске. Также идут переговоры с Национальным аэропортом Минск, сообщают "Минск-Новости".

Как выглядит техника, можно увидеть на видео производителя.