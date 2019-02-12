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22. 02. 2019

Бывший генсек НАТО заявил об угрозе войны в Беларуси. Макей назвал это бредом

Источник фото: Wikimedia

Если Минск не приступит к реформам, то страну может ожидать война. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, «если белорусский народ и власти республики хотят обезопасить себя от агрессии россиян, то нужно начать проводить реформы, ведущие к демократии и свободе».

Андерс Фог Расмуссен отметил, что Беларусь могла бы получать больше помощи от Запада, если «переориентируется на свободу и демократию», сообщает Liga.net

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал такие заявления бредом «каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью», передает «Интерфакс».

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