Бывший генсек НАТО заявил об угрозе войны в Беларуси. Макей назвал это бредом

Если Минск не приступит к реформам, то страну может ожидать война. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, «если белорусский народ и власти республики хотят обезопасить себя от агрессии россиян, то нужно начать проводить реформы, ведущие к демократии и свободе».

Андерс Фог Расмуссен отметил, что Беларусь могла бы получать больше помощи от Запада, если «переориентируется на свободу и демократию», сообщает Liga.net.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал такие заявления бредом «каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью», передает «Интерфакс».