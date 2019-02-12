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22. 02. 2019

В Минске ликвидируют лакокрасочный завод

Решением экономического суда Минска от 20 февраля ОАО «Минский лакокрасочный завод» признано банкротом, и в отношении него открыто ликвидационное производство до 20 июня. Акционерами должника являются Госкомитет по имуществу Беларуси – 0,9514%, «Белтяжмаш» – 8,54%, физлица, в том числе доверительное управление «Беларусбанка» – 90,42% акций.

7 сентября 2018 года в отношении должника был введен защитный период сроком до 26 октября, который показал, что его имущества недостаточно для погашения всех требований кредиторов, структура баланса неудовлетворительна, неплатежеспособность носит устойчивый характер, коэффициенты уже год не соответствуют нормативному значению, сообщили в суде.

Кредиторская задолженность ОАО составляет 2 млн рублей, а активы не превышают 1,8 млн рублей.

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