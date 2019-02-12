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22. 02. 2019

«Белавиа» оценила перелет Минск-Таллинн-Минск в 178 евро

Авиакомпания «Белавиа» Минск 30 мая открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллинн. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 08:50 по понедельникам, четвергам и в 15:50 по вторникам и субботам, вылет из Таллинна - в 10:45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам по местному времени.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро — туда-обратно, сообщили в авиакомпании.

Полеты будут проходить на авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.

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