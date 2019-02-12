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22. 02. 2019

«Оскар-2019»: кто из номинантов популярнее в поиске Яндекса в Беларуси

Мы определили, кто получил бы «Оскар» в этом году, если бы победу присуждали номинантам, о которых белорусские пользователи Яндекса спрашивали чаще всего. Выбрали три категории, которые обычно вызывают наибольший интерес: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Учитывали данные за 2018–2019 годы.

В номинации «Лучший фильм» победитель намного опередил своих конкурентов: «Чёрную Пантеру» искали в 4 раза чаще, чем второй по популярности фильм, «Богемскую рапсодию». В актёрских категориях лидируют Брэдли Купер и Леди Гага, сыгравшие главные роли в картине «Звезда родилась».

Вот как выглядят рейтинги номинантов. Длина полоски соответствует их популярности относительно конкурентов.

 

Лучший фильм

По данным поиска Яндекса, 2018–2019

 

Лучшая мужская роль

По данным поиска Яндекса, 2018–2019

 

Лучшая женская роль

По данным поиска Яндекса, 2018–2019

 

Белорусские пользователи спрашивают не только про номинантов, но и про премию в целом. В месяц, когда проходит церемония, число таких запросов резко возрастает, но уже в следующем месяце снижается до обычного уровня.

По данным поиска Яндекса, 2018–2019

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