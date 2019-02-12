Тронет сердце «Калина красная»: спектакль по мотивам произведений Василия Шукшина покажут в Минске

«Калине красной»— 45! Новую интерпретациюпронзительной драмы в масштабном музыкальном спектакле Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня»минчане увидятуже в октябре.

Год назад премьера нового спектакля на сцене театра «Русская песня» ошеломиламосковскую публику. Яркое и шумное действо заставило смеяться и плакать не только столичного зрителя, но и суровых сибиряков —постановка прогремела по Сибири, собрав аншлаги в Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Омске, Томске, Тюмени, Новокузнецке, Кемерове.

В спектакле заняты всеми любимые артисты: Елена Сафонова, Сергей Никоненко, Надежда Бабкина, Вячеслав Манучаров, Александр Коган. Главные роли 45 лет назад в кинопостановке пьесы сыграла звездная пара Шукшиных. В новом спектакле роли вора-рецидивиста Егора Прокудина по кличке «Горе» и ждущей его «заочницы» Любы Байкаловой достались Андрею Мерзликину и Марии Шукшиной. А драматические и комические эпизоды из жизни шукшинских персонажей теперь щедро сдобрены народными и авторскими песнями, городскими романсами и хитами 60-70-х гг.

Поставил знаменитую шукшинскую пьесу молодой режиссер Дмитрий Петрунь. У него немалый опыт работы в московских театрах. Белорусской публике Петрунь известен как режиссер популярных сериалов «Офицерские жены», «Торгсин», «Любовь как стихийное бедствие».

Петрунь вдыхает новую жизнь в историю Егора Прокудина. Он наполняет знакомый сюжет фольклорными включениями и обрамляет его песнями, музыкой и танцами. Такое необычное решение стало возможным благодаря участию уникальных творческих коллективов театра: ансамбля «Русская песня», фольклорной группы «Славяне», шоу-балета «Живая планета», фолк-рок-группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

«Калина красная» — последний фильм и своеобразная исповедь Шукшина. В этом году народному автору исполнилось бы 90 лет. И как символично, что именно в этом, юбилейном году, спектакль по мотивам бессмертных произведений увидит белорусская публика!

Билеты поступили в продажу сегодня.

Инфолиния: +375 33 365 00 00.

Стоимость билетов: от 55 до 190 рублей.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия — http://www.atomenter.by/ (без комиссии), в кассах города, а также на сайтах билетных операторов.