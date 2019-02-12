Нацбанки Беларуси и Швейцарии обсудили расширение сотрудничества

Вопросы развития сотрудничества в финансовой сфере между Беларусью и Швейцарией обсуждены в ходе визита 20–21 февраля в Швейцарию председателя Национального банка Беларуси Павла Каллаура и директора Администрации Парка высоких технологий Всеволода Янчевского. Об этом Телеграфу сообщили в Нацбанке.

Участники визита обсудили с председателем Швейцарского Национального банка Томасом Джорданом и председателем совета управляющих Федеральной службы финансового надзора Швейцарии Томасом Бауэром текущую экономическую ситуацию в двух странах, подходы к реализации денежно-кредитной политики, развитию финансовых рынков. Кроме того, они обменялись мнениями по актуальным вопросам правового регулирования деятельности финтех-компаний.

Члены белорусской делегации также посетили учебный центр Швейцарского Национального банка в Герцензее, где обсудили вопросы расширения взаимодействия в развитии и обучении персонала в рамках реализации швейцарской стороной программы подготовки сотрудников центробанков.