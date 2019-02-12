Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 11:20
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

Нацбанки Беларуси и Швейцарии обсудили расширение сотрудничества

Вопросы развития сотрудничества в финансовой сфере между Беларусью и Швейцарией обсуждены в ходе визита 20–21 февраля в Швейцарию председателя Национального банка Беларуси Павла Каллаура и директора Администрации Парка высоких технологий Всеволода Янчевского. Об этом Телеграфу сообщили в Нацбанке.

Участники визита обсудили с председателем Швейцарского Национального банка Томасом Джорданом и председателем совета управляющих Федеральной службы финансового надзора Швейцарии Томасом Бауэром текущую экономическую ситуацию в двух странах, подходы к реализации денежно-кредитной политики, развитию финансовых рынков. Кроме того, они обменялись мнениями по актуальным вопросам правового регулирования деятельности финтех-компаний.

Члены белорусской делегации также посетили учебный центр Швейцарского Национального банка в Герцензее, где обсудили вопросы расширения взаимодействия в развитии и обучении персонала в рамках реализации швейцарской стороной программы подготовки сотрудников центробанков.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.