В Новогрудском районе девочка погибла, перелезая через забор

В Новогрудском районе девочка 2010 года рождения, возвращаясь со школы домой и решив перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки, зацепилась за штакетник деревянного забора и погибла.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, ребенок повис, не достав до земли ногами. По предварительной версии далее произошло самопроизвольное удушение. Милиция просит родителей провести с детьми профилактические беседы, чтобы не допустить подобных несчастных случаев. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby