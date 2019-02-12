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22. 02. 2019

В Новогрудском районе девочка погибла, перелезая через забор

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Новогрудском районе девочка 2010 года рождения, возвращаясь со школы домой и решив перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки, зацепилась за штакетник деревянного забора и погибла.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, ребенок повис, не достав до земли ногами. По предварительной версии далее произошло самопроизвольное удушение.

Милиция просит родителей провести с детьми профилактические беседы, чтобы не допустить подобных несчастных случаев.

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