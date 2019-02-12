В Витебске подростка за убийства при самообороне осудили на 2 года «домашней химии»

21 февраля суд Октябрьского района Витебска признал ранее не судимого 16-летнего парня виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, и на основании ст. 143 УК приговорил его к ограничению свободы на срок два года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщили в Витебском областном суде.

По данным следствия, вечером 27 октября обвиняемый, находясь на улице Гагарина в Витебске, защищаясь от избивавшего его пьяного человека, ударил его ножом в грудь. В суде заявили, что он действовал с превышением пределов самообороны и осознавал это. От удара нападавший скончался.

Также парень должен выплатить в пользу матери погибшего 20000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.