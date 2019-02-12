Polo CONNECT уже приехал в шоурумы Volkswagen

Volkswagen представляет бестселлер Polo в новом исполнении CONNECT. Цены на специальную версию начинаются от 27 530 рублей, модель уже доступна в автоцентрах Volkswagen в Беларуси.

Одна из отличительных особенностей комплектации CONNECT – новый фирменный цвет кузова Petroleum Blue с эффектом металлик. Экстерьер автомобиля дополнят 15-дюймовые легкосплавные диски Tosa, наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова и оборудованные обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания, а также фары головного света с лампами H7 и тонированные задние стекла.

Интерьер новой комплектации дополнен тканевой обивкой сидений Cushion с обновленной цветовой гаммой, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса (с подрулевыми переключателями передач для версий с DSG), рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40, центральным подлокотником спереди.

По умолчанию в комплектацию Polo CONNECT уже включены такие опции, как: аудиосистема R 340 с камерой заднего вида, интерфейс для подключения смартфонов App Connect, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции (для версий 125 л.с.), центральный замок с дистанционным управлением, обогрев передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла.

Опционально для модели предлагаются 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada, светодиодные LED-фары головного света, пакеты «ConnectPlus», «Спорт» и «Безопасность».

Для VolkswagenPolo CONNECT предусмотрено несколько вариантов двигателей: 90-сильный в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач, а также 125-сильный в сочетании с 6-МКП или 7-АКП.