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22. 02. 2019

Лукашенко: выпускники Военной академии должны быть готовы к любому повороту событий

Источник фото: Президент Беларуси

Будущие выпускники Военной академии должны всегда быть готовы к любому повороту событий. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время посещения Военной академии, сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, выпускники должны быть высокопрофессиональными специалистами и настоящими патриотами Отечества.

Александр Лукашенко добавил, что непременным условием современной подготовки является ее практическая направленность. По его мнению, усилия преподавателей необходимо направлять также на формирование мировоззрения курсантов и слушателей, чтобы военнослужащие могли анализировать события в мире, «четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности». 

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