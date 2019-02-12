Лукашенко: выпускники Военной академии должны быть готовы к любому повороту событий

Будущие выпускники Военной академии должны всегда быть готовы к любому повороту событий. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время посещения Военной академии, сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с НАТО По его словам, выпускники должны быть высокопрофессиональными специалистами и настоящими патриотами Отечества. Александр Лукашенко добавил, что непременным условием современной подготовки является ее практическая направленность. По его мнению, усилия преподавателей необходимо направлять также на формирование мировоззрения курсантов и слушателей, чтобы военнослужащие могли анализировать события в мире, «четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby