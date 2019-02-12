Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 14:25
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

Лукашенко хочет, чтобы ИТ-рота конкурировала с ПВТ

Источник фото: Президент Беларуси

Информационное подразделение Вооруженных сил Беларуси ни в коем случае нельзя загубить. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время посещения Военной академии, сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Лукашенко: выпускники Военной академии должны быть готовы к любому повороту событий

«Оно должно дать результат не только для внутреннего рынка нашей страны, но они должны поработать и на экспорт, получить в том числе хорошие деньги», - сказал он.

По его словам, в противном случае ИТ-рота не сможете конкурировать с Парком высоких технологий. 

Вместе с тем один из курсантов роты отметил, что ему и его товарищам хотелось бы иметь свой личный компьютер и доступ в интернет, чтобы готовиться к занятиям, совершенствовать себя как специалистов, повышать подготовленность. На это президент заявил, что излишеств быть не должно, хотя и пообещал подумать над этим в ближайшее время.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.