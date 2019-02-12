Лукашенко хочет, чтобы ИТ-рота конкурировала с ПВТ

Информационное подразделение Вооруженных сил Беларуси ни в коем случае нельзя загубить. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время посещения Военной академии, сообщили в Администрации главы государства.

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«Оно должно дать результат не только для внутреннего рынка нашей страны, но они должны поработать и на экспорт, получить в том числе хорошие деньги», - сказал он.

По его словам, в противном случае ИТ-рота не сможете конкурировать с Парком высоких технологий.

Вместе с тем один из курсантов роты отметил, что ему и его товарищам хотелось бы иметь свой личный компьютер и доступ в интернет, чтобы готовиться к занятиям, совершенствовать себя как специалистов, повышать подготовленность. На это президент заявил, что излишеств быть не должно, хотя и пообещал подумать над этим в ближайшее время.