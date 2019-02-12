Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 14:33
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

Лукашенко опасается размещения американских ракет в Европе

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля во время посещения Военной академии высказал опасения из-за возможного размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. По его словам, соответствующая тема в том числе обсуждалась во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

смотрите также Лукашенко хочет, чтобы ИТ-рота конкурировала с ПВТ

Глава государства подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор, хотя и признал, что «информации в этом плане» у него нет, сообщили в Администрации главы государства.

Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, президент подчеркнул, что "это катастрофа, особенно для нас". По его словам, если американцы разместят ракеты в Европе, надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. «Хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против», - сказал Александр Лукашенко.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.