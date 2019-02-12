Лукашенко опасается размещения американских ракет в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля во время посещения Военной академии высказал опасения из-за возможного размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. По его словам, соответствующая тема в том числе обсуждалась во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор, хотя и признал, что «информации в этом плане» у него нет, сообщили в Администрации главы государства.

Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, президент подчеркнул, что "это катастрофа, особенно для нас". По его словам, если американцы разместят ракеты в Европе, надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. «Хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против», - сказал Александр Лукашенко.