Би-2 выпустили «Ля-ля тополя» с оркестром!

Группа Би-2 заканчивает работу над новой пластинкой с оркестром, в которую вошли песни из альбома «Горизонт событий», а также другие ранее никогда не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции. Новое симфоническое звучание вместе с Шурой Би-2 и Сергеем Большаковым в легендарной студии на Abbey Road создавали всемирно известные звукорежиссеры Sam Okell и Miles Showell.

Шура Би-2:

Это был незабываемый и очень приятный опыт – мы с Сэмом и Майлзом отлично сработались. И результатом очень довольны. Теперь нам не терпится поделиться с поклонниками тем, что у нас получилось. Первая песня, которую мы решили показать – это «Ля-ля тополя». После долгой серой зимы она отлично поднимет всем настроение, тем более – весна близко! ;-)

Слушать «Ля-ля тополя» с оркестром: https://boom.ru/redirect/album/6597272

БИ-2 с симфоническим оркестром в Беларуси:

Минск, 29 марта 2019

Минск-Арена, 20:00

Стоимость билетов: от 44 до 250 BYN

Гомель, 31 марта 2019

Ледовый дворец, 19:00

Стоимость билетов: от 45 до 120 BYN

Справки по телефону: +375 29 650 11 33

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах вашего города.