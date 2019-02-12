В Британии отменили 400-летнее правило о богослужении

В Англии церковь отменила 400-летний закон, предписывавший всем церквям проводить богослужение каждое воскресенье. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает BBC.

"Еженедельная воскресная служба больше не будет обязательной для церквей после того, как голосование за отмену 400-летнего закона состоялось в правящем органе Англиканской церкви", - говорится в сообщении.

Генеральный синод проголосовал за прекращение действия закона, который ввели в 1603 году. Он требовал от священников проводить воскресную службу в каждой церкви, которая им предоставлялась.

Епископ Вилесден, который предложил такое изменение, назвал закон "устаревшим".

Источник: korrespondent.net