Температура в Беларуси повысится до 8 градусов тепла

23 февраля погоду Беларуси в основном будет определять периферия холодного антициклона с центром над Польшей, днем по северу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня 0..-6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 24-25 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в восточных районах страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. 24 февраля по востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная - днем 0..+6°С. 25 февраля преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку страны местами небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная - днем +1..+6°С, по югу до +8°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby