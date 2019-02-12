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23. 02. 2019

В Минске пройдет международная матчевая встреча юниорских сборных 11 стран

25 и 26 февраля в легкоатлетическом манеже БГУФК состоится традиционная матчевая встреча юниорских сборных. Заявки на участие подали команды Беларуси, Азербайджана, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Испании, Турции и Украины, а также сборная нейтральных атлетов.

В прежние годы соревнования собирали немало молодых спортсменов, которые сегодня выступают на крупнейших мировых турнирах. Не станет исключением и нынешний февраль. Свое участие уже подтвердили лидеры европейских рейтингов из Беларуси, Испании, Украины и Турции. При этом уровень проведения соревнований максимально приближен к условиям проведения крупнейших международных стартов.

Начало соревнований: 25 февраля – в 15.00 (в 14.20 состоится церемония открытия), 26 февраля – в 11.00.

 

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