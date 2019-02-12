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23. 02. 2019

Минское "Динамо" в последнем матче сезона одолело "Йокерит"

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты минского "Динамо" 22 февраля в заключительном матче сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги победили в гостях финский "Йокерит" со счетом 3:5 (1:2, 2:1, 0:2).

Шайбы: 1:0 - Е.Енсен (0.48); 1:1 - Уиркош (3.21, в большинстве); 1:2 - Терещенко (17.05, в большинстве); 2:2 - Н.Енсен (21.54); 2:3 - Хауден (27.05); 3:3 - Платт (37.40, в большинстве); 3:4 - Пулккинен (48.42); 3:5 - Терещенко (58.49, в пустые ворота).

"Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и завершило 11-й сезон в Лиге.

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