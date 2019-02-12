Лукашенко: белорусская армия способна дать отпор любому агрессору

Президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь заявил, что в стране была создана современная и оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия. По его словам, она способна эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору.

смотрите также Лукашенко: если только мы дестабилизируем страну - она кому-то достанется Глава государства подчеркнул, что армия надежно обеспечит безопасность Беларуси в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы, сообщили в Администрации президента. «Защита Отчизны у нас носит всенародный характер», - отметил Александр Лукашенко. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby