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23. 02. 2019

Названо количество приходов, перешедших в ПЦУ

Около 340 приходов в Украине официально перешли из УПЦ МП в ПЦУ. Об этом в пятницу, 22 февраля, заявил Директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш в эфире 5 канала.

"На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, что пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где был засвидетельствован этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным образом зафиксировали", - сказал Юраш.

Вместе с тем, он считает, что сейчас процесс сдерживается искусственно, но в ближайшие месяцы процесс переходов будет более динамичным.

Отвечая на вопрос ведущего, насколько быстро переходят приходы и каковы сдерживающие факторы, представитель Минкульта заявил, что "задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ".

Он также отметил, что есть немало спекуляций. Одна из них - что якобы изменение подчинения церкви могут инициировать 10-15 человек, которые являются ближайшими к священнику, и есть попытки дать именно этим людям право принимать решения относительно функционирования будущей общины.

Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.

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Источник: korrespondent.net

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